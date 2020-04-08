В Баку карантин, но автобусами ежедневно пользуются сотни тысяч людей

Отдел информации

Несмотря на внедренный особый карантинный режим, в Баку общественным транспортом продолжают ежедневно пользоваться сотни тысяч человек. Напомним, что после решения Оперативного штаба о закрытии Бакинского метрополитена, пассажироперевозки в Баку осуществляются автобусным транспортом.

На первой в Азербайджане онлайн пресс-конференции глава пресс-службы Бакинского транспорта агентства Маис Агаев заявил, что БТА предпринимает все необходимые меры для обеспечения перевозки граждан в условиях карантинного режима. При этом количество автобусов на регулярных линиях и экспресс-маршрутах не сокращалось. 

Несмотря на рекомендации БТА о соблюдении социальной дистанции для предотвращения распространения коронавируса, в утренние и вечерние часы в автобусах наблюдается наплыв пассажиров. При этом в дневное время автобусы ездят практически пустыми.

Особо стоит отметить, что наряду с регулярными маршрутами, по 7 экспресс-маршрутам БТА запустило порядка 100 автобусов. Еще около 80 автобусов стоят в резерве у станций метро.

Согласно представленной БТА статистике по пассажироперевозкам с 1 по 9 апреля, больше всего пассажиров в Баку было перевезено 1 апреля – 614 тысяч, а меньше всего в воскресенье пятого апреля  - 177 тысяч. Но даже после ужесточения карантинного режима и введения системы SMS-разрешений на выход из дома, в Баку в среднем ежедневно автобусами перевозят по 400 тысяч пассажиров. Далее статистика:

01.04.2020                          614.142 пассажиров

02.04.2020                          576.504  пассажиров

03.04.2020                          554.652  пассажиров

04.04.2020                          490.230 пассажиров

05.04.2020                          177.209  пассажиров

06.04.2020                          378.106  пассажиров

07.04.2020                          394.071 пассажиров

08.04.2020                          420.705 пассажиров     

09.04.2020                          424.051 пассажиров

При этом мониторинг, проведенный Центром интеллектуального управления транспортом по 43 улицам и проспектам  с 1 по 9 апреля, показал, что в транспортном потоке наблюдается снижение примерно на 30%. При этом опыт крупных городов других стран в условиях карантина показывает снижение транспортного потока на 60-70%. В Бакинском транспортном агентстве считают ситуацию с транспортным потоком и количеством пассажиров в автобусах ненормальной и призывают граждан строго соблюдать карантинный режим и покидать дома только при острой необходимости.

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