В Баку карантин, но автобусами ежедневно пользуются сотни тысяч людей

На первой в Азербайджане онлайн пресс-конференции глава пресс-службы Бакинского транспорта агентства Маис Агаев заявил, что БТА предпринимает все необходимые меры для обеспечения перевозки граждан в условиях карантинного режима. При этом количество автобусов на регулярных линиях и экспресс-маршрутах не сокращалось.

Несмотря на внедренный особый карантинный режим, в Баку общественным транспортом продолжают ежедневно пользоваться сотни тысяч человек. Напомним, что после решения Оперативного штаба о закрытии Бакинского метрополитена, пассажироперевозки в Баку осуществляются автобусным транспортом.

Несмотря на рекомендации БТА о соблюдении социальной дистанции для предотвращения распространения коронавируса, в утренние и вечерние часы в автобусах наблюдается наплыв пассажиров. При этом в дневное время автобусы ездят практически пустыми.

Особо стоит отметить, что наряду с регулярными маршрутами, по 7 экспресс-маршрутам БТА запустило порядка 100 автобусов. Еще около 80 автобусов стоят в резерве у станций метро.

Согласно представленной БТА статистике по пассажироперевозкам с 1 по 9 апреля, больше всего пассажиров в Баку было перевезено 1 апреля – 614 тысяч, а меньше всего в воскресенье пятого апреля - 177 тысяч. Но даже после ужесточения карантинного режима и введения системы SMS-разрешений на выход из дома, в Баку в среднем ежедневно автобусами перевозят по 400 тысяч пассажиров. Далее статистика:

01.04.2020 614.142 пассажиров

02.04.2020 576.504 пассажиров

03.04.2020 554.652 пассажиров

04.04.2020 490.230 пассажиров

05.04.2020 177.209 пассажиров

06.04.2020 378.106 пассажиров

07.04.2020 394.071 пассажиров

08.04.2020 420.705 пассажиров

09.04.2020 424.051 пассажиров

При этом мониторинг, проведенный Центром интеллектуального управления транспортом по 43 улицам и проспектам с 1 по 9 апреля, показал, что в транспортном потоке наблюдается снижение примерно на 30%. При этом опыт крупных городов других стран в условиях карантина показывает снижение транспортного потока на 60-70%. В Бакинском транспортном агентстве считают ситуацию с транспортным потоком и количеством пассажиров в автобусах ненормальной и призывают граждан строго соблюдать карантинный режим и покидать дома только при острой необходимости.