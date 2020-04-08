Согласно информации, кампания охватит пожилых людей старше 65-лет, которым по причине особого карантинного режима запрещено выходить из дома, семьи шехидов, участников Великой отечественной и Карабах ской войны, их семьи, одиноких пожилых людей, лежачих больных, вынужденных переселенцев, малоимущие семьи, тех, у кого из-за невозможности работать в условиях карантинного режима ухудшилось социальное положение, а также одиноких женщин в семьях, потерявших кормильца.

Владелец действующего в Гёйчайском районе ЗАО AzNar российский миллиардер азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов начал в этом районе широкую кампанию по оказанию продовольственной помощи малоимущим.

По распоряжению Фархада Ахмедова ЗАО AzNar уже начало доставлять таким семьям коробки с продуктами первой необходимости. Кампания началась накануне и охватит до 11 апреля 1600 семей.

В продовольственной коробке для каждой семьи есть куриное мясо, сливочное масло, рис, гречка, макароны, кукурузное масло, сгущенное молоко, мука, яйца, соль, картофель, лук, чай, салфетки и фруктовые соки AzNar.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, помимо этого Фархад Ахмедов оказал финансовую помощь 10 малоимущим семьям для продолжения лечения и покупки лекарств. Жители района поблагодарили бизнесмена за помощь в эти тяжелые дни.

Напомним, что до этого Фархад Ахмедов откликнулся на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева и перевел в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 1 миллион манатов.

Бизнесмен долгие годы вносит инвестиции для открытия рабочих мест в Гёйчайском и Исмаиллинском районах, а также занимается широкой благотворительной деятельностью в Азербайджане. Так, он платит стипендии группе студентов Художественной академии, оказывает финансовую помощь нуждающимся в лечении и время от времени оказывает материальную помощь малоимущим семьям.