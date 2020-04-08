Шэн Сию для haqqin.az 16:38

По мнению представителя Белого дома, если бы китайцы не скрывали правды, то США могли бы готовиться к эпидемии, как минимум месяцем раньше, что снизило бы число жертв. Немногим более месяца назад по миру прокатилась волна антикитайской истерии: Пекин, дескать, скрывает масштабы пандемии коронавируса, счет погибших идет на десятки, а то и сотни тысяч, COVID-19 изготовили в секретных китайских лабораториях и так далее, и тому подобное.

Доходило до откровенного расизма – славная усердием, но не разумом звезда российской пропаганды Маргарита Симоньян откровенно и совершенно безнаказанно заявляла, что «болеют этой новой заразой только китайцы». Китай стал токсичен, чего так долго и безуспешно добивались на Западе, волна синофобии прокатилась по миру, а многочисленные «эксперты» на полном серьезе уверяли, что КНР все… больше ему не подняться. Произошло ровно наоборот. Китайский народ и руководство страны продемонстрировало миру невероятную эффективность своей версии государственного устройства, особенно контрастным выглядящее сейчас, на фоне настоящего коллапса крупнейших западных стран. США уже сегодня потеряли в три раза больше людей, чем Китай, при том, что население Соединенных Штатов в пять раз меньше. Китай уже выздоровел и перезапускает свою экономику – Запад только готовится к масштабному кризису. Стыдно ли этим людям сейчас читать то, что они писали всего месяц назад? Не думаю, поскольку заняты – разгоняют новую волну антикитайской истерии, краткий обзор которой дан на haqqin.az.

Теперь обвинения идут уже с «обратным знаком»: и гуманитарная помощь от Китая другим странам какая-то не такая, и Пекин никого не предупреждал, скрывая масштабы происходящего, и вообще было бы неплохо потребовать с него компенсации остальному миру за причиненные «неудобства». Знак этой второй волны антикитайской инфодемии может и «другой» - но суть остается прежней: как только ситуация после пандемии нормализуется, то из-за вранья китайских коммунистов роль этого государства на международной арене просто обязана значительно ослабнуть, а КНР должна стать парией в международном сообществе. Ожесточенность этой второй волны вполне понятна и объяснима, пусть и замешана на самом густопсовом расизме. 18 февраля на сайте The Economist была опубликована статья, в которой выдвигалась точка зрения, что «такие болезни, как коронавирус, более смертоносны в недемократических странах», что в демократических странах будет меньше случаев заболевания. Прошло совсем немного времени – и этот странный, по меньшей мере, тезис, оказался опровергнутым. Что явилось настоящим шоком для западных элит. Более того, это создало для них серьезную угрозу: коли демократия в ее нынешней западной версии не гарантирует населению защиты от пандемии, то завтра в информационную повестку вернется тезис о «бесчеловечном характере современного капитализма, который не может и не хочет защитить простых людей». А это уже вполне тянет на потрясение основ.

Но помимо философских и мировоззренческих причин новой волны ненависти, разжигаемой сегодня против Китая, есть еще и чистой воды геополитика. Пандемия коронавируса пройдет, а глобальное противостояние США и КНР никуда не исчезнет. И потому для западного истеблишмента принципиально важно, чтобы Пекин сейчас понес хотя бы серьезные пропагандистские потери, раз уж расчет на крах его экономики не оправдался. Хотя бы для того, чтобы никто не удивлялся такому вот обстоятельству: в Штатах бушует коронавирус, а Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США запрашивает у американского Конгресса $20.1 миллиардов на сдерживание Китая в Южно-Китайском море. И одновременно с этим Корпус морской пехоты США публикует планы радикальной реформы, Force Design 2030, рассчитанной на ближайшие десять лет. Глобальная цель не скрывается — к 2030 году корпус должен быть оптимизирован для потенциального конфликта с Китаем. И, разумеется, экономика. США и его союзники серьезно опасаются того, что «выздоровевший» раньше них Китай в полном объеме воспользуется преимуществами «успевшего раньше» и займет те позиции в мировой экономике, которые раньше оставались для него недостижимыми из-за сопротивления Запада. Чего, собственно, Пекин и не скрывает: «Можно превратить кризис в возможность – повысить доверие и зависимость всех стран мира от «Сделано в Китае», – считает Хан Цзянь из Академии наук Китая.

В марте индекс деловой активности (PMI) промышленного сектора Китая резко вырос, превзойдя ожидания аналитиков. PMI составил 52 пункта, тогда как опрошенные Reuters аналитики ожидали его на уровне 45 пунктов. Кроме того, почти 99% крупных промышленных предприятий в КНР восстановили работу – могут ли быть вести для Америки и ее союзников тревожнее? Получается так, что Китай неожиданно оказался более безопасной гаванью для западных инвестиций, чем это пытались представить. Пока на Западе кризис - китайское правительство заявило о решимости увеличить открытость национального рынка для иностранных инвесторов. Более того, в Пекине предложили стимулировать экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. Словом, Пекин всерьез намерен показать пример того, как временное отступление из-за пандемии можно обернуть в свою пользу, укрепив позиции как самого Китая, так и его экономики на фоне мирового кризиса. В итоге, как глобальное лидерство США, так и вся «западная демократическая система» столкнулись с масштабным вызовом. Как верно подметили в журнале Foreign Affairs, «Глобальный порядок имеет тенденцию постепенно меняться сначала, а затем резко в один момент. В 1956 году неудачное вмешательство в Суэце ознаменовало упадок британской власти и конец Великобритании как мировой державы. Сегодня политическим деятелям США следует признать, что если Соединенные Штаты не возьмутся за усилия, чтобы соответствовать этому моменту, пандемия коронавируса может ознаменовать для них «момент Суэца».