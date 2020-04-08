Коронавирус повторно нашли у 91 жителя Южной Кореи

У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19, сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что у данных пациентов из органов дыхания взяли клетки коронавируса. Результаты необходимо было ждать две недели. Специалисты хотели понять, будут ли организмы вылечившихся выделять антитела, которые не позволят заразиться вновь.

Южнокорейские эксперты пришли к выводу, что данные пациенты не заразились повторно, коронавирус внутри них активировался вновь.

Ряд вирусологов отметил, что COVID-19 может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.