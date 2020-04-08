Мексика договорилась с США и снижает нефтедобычу

«От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, – около 23% добычи», – приводит его слова ТАСС.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+.

Лопес Обрадор подчеркнул, что для его страны это слишком сложно. «С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тыс. баррелей в сутки», – сказал президент страны.

По его словам, США обязались снизить добычу «дополнительно на 250 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать менее значительное, чем предполагалось снижение добычи со стороны Мексики».

Накануне большинство стран ОПЕК+ договорились совокупно сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на период май-июнь, но сделка требует согласия Мексики, которая не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тыс. баррелей. Сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+.