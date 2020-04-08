Kapital Bank отменил комиссию за POS-терминалы

Kapital Bank предоставляет клиентам различные льготы в связи с введением особого карантинного режима в стране. Сложившиеся непростые условия оказывают негативное влияние на деятельность субъектов предпринимательства. Учитывая это, Kapital Bank предлагает предпринимателям очередную привилегию.

До сегодняшнего дня предприятия, пользующиеся POS-терминалами Kapital Bank, в зависимости от ежемесячного оборота платили определенную комиссию. Учитывая текущую ситуацию, банк освободил предпринимателей от уплаты комиссии в апреле месяце. Этот шаг еще раз говорит о том, что банк всегда готов поддерживать предпринимательство, а также предоставлять оптимальные условия независимо от обстоятельств.

Отметим, что желающие приобрести многофункциональные смарт-кассы или POS-терминалы Kapital Bank, могут обратиться в Информационный центр 196 или позвонить на горячую линию по номеру (+99 450) 255-01-96. Kapital Bank придает огромное значение развитию и финансированию малого и среднего бизнеса, в зависимости от предпочтений клиента предлагает выгодные тарифные пакеты «Təməl», «Uğur», «İnkişaf» и «Zirvə».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.