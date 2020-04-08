Токаев продлил чрезвычайное положение в Казахстане: «Другого выхода нет»

«15 апреля истекает срок моего указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля», — процитировал Токаева его пресс-секретарь.

В обращении президент Казахстана подчеркнул, что осознает непопулярность своего решения, так как люди хотят поскорее вернуть привычный образ жизни, но другого выхода нет.