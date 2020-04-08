В Кремле считают сделку по нефти состоявшейся

Сделку по нефти, согласованную накануне в ходе переговоров стран ОПЕК и других экспортеров, в Кремле считают состоявшейся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие в в переговорах", - отметил представитель Кремля, подчеркнув, что Москва также позитивно оценивает "конструктивную позицию, которую заняла мексиканская сторона".

Песков добавил, что решение РФ пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка нефти не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.