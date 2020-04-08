В Лондоне подтвердили: Борис Джонсон выздоравливает

Британский премьер Борис Джонсон, у которого был выявлен коронавирус, начал поправляться. Об этом заявили в его офисе на Даунинг-стрит, передает ВВС.

Там уточнили, что глава правительства на стадии выздоровления, он сохраняет бодрость духа. Накануне его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Ранее сообщалось, что к своим обязанностям Джонсон вернется не раньше, чем через месяц. Пока его обязанности выполняет глава МИД Доминик Рааб.