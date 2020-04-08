Снижение числа транспортных средств в период особого режима карантина оказало крайне благоприятное влияние на экологическую ситуацию в столице. Об этом входе сегодняшней онлайн пресс-конференции заявил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"Так, за последний месяц уровень загрязненности воздуха в Баку значительно снизился. Ограничение передвижения, введенное в рамках особого режима карантина, способствовало снижению выбросов выхлопных газов и вредных веществ в атмосферу.

Согласно показателям сенсорных датчиков, установленных на светофорах на некоторых улицах и проспектах столицы с целью мониторинга уровня загрязнения атмосферы, если в дни новогодних каникул снижение содержания твердых частиц PM2.5 в атмосфере составляло 27 процентов, то в период карантина в связи с коронавирусом этот показатель составил 50 процентов, снижение уровня твердых частиц PM10 в атмосфере составили 50 и 70 процентов соответственно.

В период новогодних каникул уровень содержания угарного газа в воздухе снизился на 50 процентов, а в период карантина - на 70 процентов,

Также наблюдалось снижение уровня диоксида азота: 20 и 40 процентов соответственно.