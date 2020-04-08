Кабмин о доставке сельхозпродукции в Баку

Передвижение фермеров между селами свободное, для передвижения между селами и районами они должны получить справку от сельского представителя исполнительной власти, а для передвижения между районами - от органа исполнительной власти района. Об этом журналистам сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

Что касается поставщиков, которые покупают у фермеров продукцию и привозят ее в Баку и другие крупные города, И.Мамедов отметил, что если у них есть VÖEN поставщика, они должны получить разрешение на сайте icazə.gov.az.

«Если это сотрудник какой-то компании, занимающейся грузоперевозками, то эта компания должна получить разрешение на icazə.gov.az. После этого они смогут спокойно доставлять грузы».

И.Мамедов отметил, что если до сих пор какой-то поставщик не получил VÖEN, он сможет доставить в Баку продукцию сельского хозяйства на средних и крупнотоннажных грузовиках только после получения справки от органа местной исполнительной власти.