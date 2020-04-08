В Азербайджане выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, еще 58 человек полностью излечились и были отпущены домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В сообщении говорится, что взятые для выявления коронавируса COVID-19 у гражданина 1960 года рождения, тесты оказались положительными, реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациента с отеком легких и дыхательной недостаточностью не дали результатов.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 991 факт заражения коронавирусной инфекцией, 159 человек вылечились, 10 скончались, 822 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 26 из них оценивается как тяжелое, 33 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.