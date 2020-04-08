Ильхам Алиев о проводимых в Азербайджане тестах на коронавирус

«До сих пор в Азербайджане было проведено около 60 тысяч тестов на коронавирус. Число проведенных тестов на каждый миллион населения превышает 5200. Для проведения тестов в Азербайджане действует 18 лабораторий, пять из которых созданы недавно». Как сообщает АзерТАдж, об этом в ходе видеоконференции на чрезвычайном саммите Тюркского совета заявил президент Ильхам Алиев.

По его словам, по количеству проведенных тестов Азербайджан занимает 30-е место в мире, а по количеству тестов на каждый миллион населения – 40-е место.

«В настоящее время приобретение медицинского оборудования и принадлежностей в мире превратилось в проблему. Государства ограничили продажу производимого оборудования и принадлежностей. Поэтому возникла потребность во внутреннем производстве. Для удовлетворения внутреннего спроса, в начале апреля в нашей стране оперативно было запущено предприятие по производству медицинских масок», - сказал Ильхам Алиев.