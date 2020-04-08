Правительство обратилось к гражданам Азербайджана, желающим вернуться из России

Оперативный штаб при Кабинете министров обратился к гражданам Азербайджана, желающим вернуться в страну из России. Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, в рамках мер, осуществляемых на международном уровне в направлении предотвращения широкого распространения коронавируса COVID-19, ряд стран, закрыв границы, временно ограничил въезд и выезд на свою территорию.

Ввиду приостановления регулярных авиарейсов большинством государств с марта 2020 года гражданам Азербайджана, находящимся за границей и желающим вернуться в страну, были адресованы обращения, правительство Азербайджана обеспечило их возвращение в страну чартерными рейсами из Ирана, Турции, России, Италии, Венгрии и других стран.

«Несмотря на предварительное предупреждение в связи с закрытием границ, в настоящее время наблюдается ситуация, когда некоторые граждане Азербайджана, проживающие в Российской Федерации, прибывают на погранично-пропускные пункты, чтобы вернуться на родину, и это создает напряженную ситуацию на границе.

В связи с этим мы призываем проживающих в России и желающих вернуться в Азербайджан лиц соблюдать требования карантинного режима, до 20 апреля 2020 года пройти регистрацию в посольстве и консульствах нашей страны в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В информации также отмечается, что по причине того, что в настоящее время в Азербайджане введен особый карантинный режим, решение об открытии границ страны будет принято после анализа ситуации с COVID-19, после 20 апреля 2020 г.

«Также с учетом возможности приема граждан в пунктах, отведенных для карантина внутри страны, и динамики распространения COVID-19, будет рассмотрен вопрос обеспечения возвращения на родину лиц, зарегистрированных в посольствах и консульствах по определенному графику.

В период, когда границы закрыты, в качестве исключения будет разрешена доставка в страну тела умершего гражданина Азербайджанской Республики в сопровождении близкого человека (сопровождающее лицо будет взято в Азербайджане на карантин после прохождения границы).