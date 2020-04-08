Ильхам Алиев: «Транзитные грузоперевозки между тюркоязычными странами через Азербайджан выросли»

Азербайджан с ответственностью подходит к роли важного транспортно-логистического центра между Турцией и странами Центральной Азии. Как сообщает АзерТАдж, об этом в ходе видеоконференции на чрезвычайном саммите Тюркского совета заявил президент Ильхам Алиев.

"В связи с этим мы предпринимаем дополнительные меры для транзитных грузоперевозок. В условиях взаимного соглашения и координации международные грузоперевозки между нашими странами осуществляются беспрерывно", - сказал Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев отметил, что, несмотря на отрицательное воздействие коронавируса, объем транзитных грузоперевозок тюркоязычных стран через Азербайджан за первые три месяца 2020 года составил 180 тыс. тонн, что на 40 тыс. тонн больше, чем в аналогичный период прошлого года.