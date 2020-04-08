Ильхам Алиев о том, как Азербайджан борется с коронавирусом

"В соответствии со сложившимися условиями были приняты ограничительные меры. В начале этого года моим Распоряжением был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. С 3 марта в стране поэтапно был приостановлен до 20 апреля учебный процесс во всех образовательных учреждениях. Все запланированные на территории страны массовые мероприятия были перенесены или отменены. С 14 марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта – специальный карантинный режим", - отметил президент Ильхам Алиев .

Азербайджан предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения коронавируса. Как сообщает АзерТАдж, об этом в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что была приостановлена деятельность торговых и развлекательных центров, запрещен вход людей в парки и общественные места отдыха.

"Полностью приостановлена деятельность междугородного транспорта и Бакинского метрополитена. С 5 апреля в стране введено ограничение на передвижение. За исключением лиц, привлеченных к деятельности ряда государственных и частных структур, всем остальным гражданам разрешается покидать места проживания в конкретно установленных случаях и временных рамках посредством системы СМС-разрешений", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, с первых дней борьбы с пандемией Азербайджан плодотворно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения.

"В начале марта мы пригласили специалистов организации в Азербайджан. Они очень быстро откликнулись на наше предложение. Так, 9-13 марта в нашей стране находилась делегация ведущих специалистов организации. Они ознакомились с ситуацией в нашей стране и положительно оценили проделанную работу. Рекомендации, нашедшие отражение в отчете, подготовленном экспертной миссией, принимаются к сведению соответствующими государственными структурами. В письме, адресованном мне 23 марта генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, дана высокая оценка продленной в Азербайджане работе. Азербайджан был расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии", - сказал глава государства.