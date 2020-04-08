Эрдоган пригласил Джонсона «на родину предков»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал премьеру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления от коронавируса и пригласил его посетить Турцию, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо Эрдогана.

«Желаю вам скорейшего выздоровления и после окончания пандемии хочу вас пригласить посетить нашу страну, которая является родиной ваших предков», — говорится в тексте.

Эрдоган также пожелал народу Великобритании «выйти из этой трагедии с минимальными потерями».

Джонсон объявил, что заразился коронавирусом 27 марта. 6 апреля он был госпитализирован в реанимацию. Сейчас его состояние улучшилось.