Мамедъяров и Лавров обсудили борьбу с коронавирусом
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает страница МИД Азербайджана в Твиттер.
Как отмечается, стороны обсудили текущую ситуацию и меры, принятые обоими государствами для борьбы с COVID-19.
«Министры договорились на следующей неделе провести более широкую дискуссию по вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Россией», - говорится в сообщении.