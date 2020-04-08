Число жертв коронавируса в Турции превысило тысячу человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4,7 тысячи - с 42 282 до 47 029, общее число умерших увеличилось с 908 до 1006. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Это максимальное число заболевших и умерших в Турции за сутки с начала пандемии.

"Сегодня выявлено 4747 новых случаев, всего заразившихся 47 029. Мы потеряли сегодня 98 пациентов, всего умерших 1006. Вылечились всего 2423 пациента", - сказал Коджа журналистам.

По его словам, Турция обладает преимуществами перед европейскими странами в области лечения коронавируса, так как имеет наиболее сильные возможности для реанимации. Коджа вновь призвал граждан страны соблюдать самоизоляцию, несмотря на весеннюю погоду, которая "соблазняет выйти на улицу".