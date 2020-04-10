Президент Бразилии все еще не верит в коронавирус

Бразильский президент Жаир Болсонару посетил больницу в Бразилиа, не надевая маски и пожимая руки людям. Ранее он публично заявлял, что не верит в опасность коронавируса.

Как сообщает Globo1, Болсонару посетил больницу Минобороны, затем зашел в аптеку и в жилой дом. Маски на нем не было, он разговаривал с людьми, жал руки, фотографировался. На его охранниках также не было масок.

Добавим, в городе введен режим самоизоляции и людям не рекомендовано выходить из домов. Однако президент страны правила игнорирует. Его ранее критиковал глава Минздрава страны Луис Энрике Мандетта. Однако в ответ Болсонару напомнил ему, кто руководит страной.

В Бразилии свыше 18 тыс. заражены коронавирусом, почти 1 тыс. человек умерли.