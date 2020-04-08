В Турции вводят комендантский час из-за коронавируса

Власти Турции вводят с 11 апреля комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Об этом сообщили в МВД страны.

Жителям в течение двух суток нельзя будет покидать свои дома. Предполагается, что эта мера позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4,7 тысячи - с 42 282 до 47 029, общее число умерших увеличилось с 908 до 1006.