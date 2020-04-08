Коронавирус убивает Нью-Йорк

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло на 777 и достигло 7844, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на американские СМИ.

Штат Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии коронавируса в США. "Мы продолжаем терять колоссальное число жизней. Мы потеряли 777 человек", - сказал Куомо. Накануне в штате скончались 799 человек за сутки.

Он указал, что всего в штате умерли 7844 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.