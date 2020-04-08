В Украине задержали разыскиваемого Азербайджаном мошенника

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске за мошенничество в крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что 51-летний иностранец скрывался в Украине с ноября прошлого года. Придерживаясь конспирации, злоумышленник передвигался по столице только на такси и менял номера телефона. Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, мужчина пытался получить статус политического беженца», — сказано в сообщении.

В результате проведения правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий удалось арестовать мошенника. Сейчас проводятся соответствующие следственные действия для применения процессуальных процедур и экстрадиции.

Местные СМИ сообщают, что арестованным является Максуд Махмудов, который сбежал из Азербайджана с деньгами обманутых людей.