Отбывающих наказание в колонии, массово вскрыли себе вены в знак протеста. Такое решение арестанты приняли после того, как мужчину, обратившегося к правозащитникам избили, пишут российские СМИ.

На данный момент вся колония оцеплена, так как там был зарегистрирован поджог промышленной зоны и дежурной части. На место происшествия отправили спецназ.

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В колонии №15 строгого режима в Иркутской области идет схватка российского спецназа с заключенными. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, ожесточенные столкновения спецназа происходят с продолжающими бунт заключенными.

Бунтовщиками была подожжена противопожарная машина колонии. Из-за происходящих событий перекрыта старая дорога из Ангарска в Иркутск.