Число ныне зараженных коронавирусом в Италии приближается к 100 тысячам человек, за сутки зафиксировано 1396 новых случаев, количество жертв выросло на 579, до почти 19 тысяч человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 147,5 тысячи. В четверг этот показатель составлял 143,6 тысячи человек.

"Зараженными на сегодня являются 98 273 человека, их число за сутки возросло на 1396 человек", - сказал Боррелли на брифинге.