В Москве скончались еще 8 человек с коронавирусом

Еще восемь человек с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице России.

По информации штаба, пациенты были в возрасте от 39 до 84 лет и имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), атеросклероз, пиелонефирит.

Трое умерших были больны сахарным диабетом. У 39-летнего пациента была острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга.