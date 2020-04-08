Эрдоган о коронавирусе и важности транзита через Азербайджан

В связи с закрытием сухопутных дорог Азербайджан и Казахстан стали для тюркских транспортников важным транзитным маршрутом. Как передает АзерТАдж, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

"Выражаю признательность моему дорогому брату президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Сегодня все человечество ведет войну с невидимым врагом. Нынешний чрезвычайный Саммит Тюркского совета усилит нашу солидарность в борьбе с пандемией коронавируса. Всем сердцем верю, что с помощью Аллаха тюркский мир выйдет из этой сложной ситуации, став еще сильнее", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о мерах, осуществляемых в его стране в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что в эти сложные дни Турция старается быть рядом со своими братьями, помочь им. В этой связи демонстрация солидарности членами тюркского мира вызывает удовлетворение. Реджеп Тайип Эрдоган коснулся негативного влияния пандемии на мировую экономику. Он также подчеркнул важность уменьшения ее последствий, а также усиления сотрудничества между тюркскими странами.

"Мы можем протянуть железнодорожную линию, используемую для грузоперевозок между Турцией, Азербайджаном и Грузией, до Центральной Азии. Мы работаем над тем, чтобы к грузам, перевозимым по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, добавить еще 3500 тонн грузов в день. В связи с закрытием сухопутных дорог Азербайджан и Казахстан стали для тюркских транспортников важным транзитным маршрутом. Конечно, мы победим в войне с коронавирусом и вслед за этим окажемся лицом к лицу с новой мировой реальностью", - сказал президент Турции, коснувшись значения подготовки к периоду после пандемии.