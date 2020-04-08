Уроженец Азербайджана Талех Мамедов стал первым водителем, пойманным во время рейда за нарушение режима домашнего карантина в Москве, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

Мамедова задержали на пересечении МКАД и Щелковского шоссе сотрудники Госавтоинспекции (ГИБДД). Его передвижения отследили по номерам, поскольку они были зарегистрированы в базе граждан, которым предписано соблюдать карантин. Во время совместного рейда ГИБДД, МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) и АМПП (Администратор московского парковочного пространства) его машину остановили и увезли на спецстоянку, где обработали дезинфицирующими средствами. А самого пациента оштрафовали на 5 тысяч рублей и направили в больницу в сопровождении полицейских.

Издание «Подъем» сообщает, что 22 марта прилетевший из Баку мужчина поступил в стационар НИИ Склифософского с острой коронавирусной инфекцией. 4 апреля кризис болезни миновал, и его выписали. Пациент подписал бумагу, в которой соглашался две недели (до 18 апреля) соблюдать режим строгой самоизоляции, но нарушил предписание медиков и властей.

Сам Мамедов заявил, что вышел из дома, потому что его тест дважды показал отрицательный результат, и он имеет право свободно передвигаться.

«Это все ошибочная информация, - говорит наш соотечественник. - У всех в нашей семье отрицательные тесты. У меня самого два отрицательных результата, у меня документально все есть. У меня все чисто и четко. Там много неправильной информации. У меня бумажка есть, что у меня отрицательный результат. Я не отправлялся в магазин, я не был в магазине. Я ехал в инфекционную больницу».