Первым нарушителем карантина в Москве стал Талех Мамедов, приехавший из Баку ФОТО
Уроженец Азербайджана Талех Мамедов стал первым водителем, пойманным во время рейда за нарушение режима домашнего карантина в Москве, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.
Мамедова задержали на пересечении МКАД и Щелковского шоссе сотрудники Госавтоинспекции (ГИБДД). Его передвижения отследили по номерам, поскольку они были зарегистрированы в базе граждан, которым предписано соблюдать карантин. Во время совместного рейда ГИБДД, МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) и АМПП (Администратор московского парковочного пространства) его машину остановили и увезли на спецстоянку, где обработали дезинфицирующими средствами. А самого пациента оштрафовали на 5 тысяч рублей и направили в больницу в сопровождении полицейских.
Издание «Подъем» сообщает, что 22 марта прилетевший из Баку мужчина поступил в стационар НИИ Склифософского с острой коронавирусной инфекцией. 4 апреля кризис болезни миновал, и его выписали. Пациент подписал бумагу, в которой соглашался две недели (до 18 апреля) соблюдать режим строгой самоизоляции, но нарушил предписание медиков и властей.
Сам Мамедов заявил, что вышел из дома, потому что его тест дважды показал отрицательный результат, и он имеет право свободно передвигаться.
«Это все ошибочная информация, - говорит наш соотечественник. - У всех в нашей семье отрицательные тесты. У меня самого два отрицательных результата, у меня документально все есть. У меня все чисто и четко. Там много неправильной информации. У меня бумажка есть, что у меня отрицательный результат. Я не отправлялся в магазин, я не был в магазине. Я ехал в инфекционную больницу».
Отец задержанного и вовсе заявил, что сын не болел коронавирусом, но все же признал, что Талех направлялся в магазин, а не в больницу:
«Сейчас уже недели две такое идет. Они в ГАИ просто деньги зарабатывают, всех так останавливают. Это просто вранье, у сына не было вируса. Но он за границей был, его в карантин забрали. 14 дней держали, отпустили, все нормально. Потом клиника бумагу дала, что он здоров. Из карантина мы вышли, вся семья вместе 4 апреля. Сын поехал на Левый берег, картошку-лук купить. Все машины там останавливают. Кто деньги дает – отпускают. Это их бизнес. Я не должен это говорить, но я говорю».
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил об ужесточении мер по отношению к тем, кто находится на домашнем лечении, их близким родственникам, людям, контактировавшим с заболевшими COVID-19, а также к тем, кто вернулся из-за границы, но не соблюдает обязательный карантин и перемещается по городу на личном транспорте.
«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, и будем жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу. Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы», – заявил мэр.