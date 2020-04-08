В Конго снова появилась Эбола

Мужчина, у которого выявили геморрагическую лихорадку Эбола спустя 52 дня после выздоровления последнего заболевшего в Демократической Республике Конго (ДРК), скончался, сообщает местное издание 7sur7 со ссылкой на министра здравоохранения провинции Северное Киву.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что первый случай геморрагической лихорадки Эбола вновь зарегистрирован в Демократической Республике Конго спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший.

По информации издания, данный случай был зарегистрирован на территории Бени (провинция Северное Киву).

Как сообщается в коммюнике министра здравоохранения провинции Северное Киву Каньера Какюле Моиза пациентом был 26-летний мужчина, который работал разъездным электриком. Первые признаки заболевания проявились у него 27 марта. 9 апреля он скончался из-за ухудшения состояния здоровья.