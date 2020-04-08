В Казахстане растет число зараженных коронавирусом

Зарегистрированы еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султан - 1 случай, городе Алматы - 5 случаев, Атырауской области - 11 случаев, Кызылординской области - 11 случаев. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 840 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 229 случаев, г. Алматы - 128 случаев, Карагандинской области - 61 случай, Акмолинской области – 61 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области – 46 случаев, г. Шымкент – 31 случай, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 4 случая, Мангистауской области - 9 случаев, Кызылординской области - 116 случаев, Западно-Казахстанской области - 6 случаев, Туркестанской области - 35 случаев и Костанайской области - 3 случая.