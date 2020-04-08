Боевые стрельбы вертолетных подразделений ВВС Азербайджана фото; видео
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки, вертолетные подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) проводят тренировочные полеты, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожают на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой.
Задачи, поставленные в ходе занятий, успешно выполняются вертолетными экипажами.