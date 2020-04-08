В Италии мафия раздает еду малоимущим

Пока Италия борется за восстановление своей экономики, пострадавшей в результате распространения коронавируса, мафия вносит свой собственный вклад, обеспечивая едой необеспеченные семьи на карантине, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что в последнее время в Сети появились видео, запечатлевшие, как мафиози доставляют продукты питания итальянцам, пострадавшим из-за коронавируса в наиболее бедных регионах на юге страны: в Кампании, Калабрии, на Сицилии и в Апулии.

«Более месяца были закрыты магазины, кафе, рестораны и бары. Миллионы людей работают в секторе теневой экономики, что означает, что они не получали никакого дохода более месяца и не имеют понятия, когда смогут вернуться к работе. Правительство выпускает так называемые магазинные ваучеры для поддержки людей. Если страна в скором времени не предпримет действий для помощи этим людям, эти услуги предоставит мафия, взяв под контроль жизни этих людей», - заявил следователь по делам мафии прокуратуры в коммуне Катандзаро.

Последствия распространения коронавируса затронули в Италии порядка 3.3 млн человек, работающих в сфере теневой экономики, из которых более 1 млн человек проживают на юге страны, согласно данным ассоциации малого бизнеса CGIA Mestre.

Все чаще поступает информация о том, то некоторых владельцев продуктовых магазинов заставляют выдавать продукты питания бесплатно, полиция патрулирует районы продуктовых магазинов с целью предотвращения краж.

Свою обеспокоенность в связи с происходящим выразила глава МВД страны Лучана Ламоргезе, заявившая, что «мафия может воспользоваться повышающейся нищетой и попытается завербовать людей в свою организацию».