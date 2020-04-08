Мировая общественность, объединив усилия, можно сказать, решила одну из важнейших опасностей последнего времени – предотвратила нефтяную войну, которая вот-вот готова была уложить на лопатки глобальную экономику. Сегодня все говорят о необходимости объединения усилий всех стран для преодоления другой опасности – пандемии коронавируса. А после этого, видимо, миру потребуется сообща восстанавливать и разрушенную экономику. Но и это не последняя проблема, которую предстоит решить человечеству в ближайшее время.

Говорить об этом есть все основания - речь идет о 322% глобального ВВП. Показатель эксперты считают критическим, он на 40% больше, чем до финансового кризиса 2008 года. Причем долги нарастают стремительно. Если в 2018 году прибавилось всего 3,3 трлн долларов долга, то в 2019 - 10,8 трлн долларов. В этом году данный показатель легко может преодолеть и планку в 20 трлн долларов, т.к. в связи со спадом глобальной экономики многие центробанки просто запустили на всю мощь свои печатные станки. Основная причина усиления закредитованности — политика центробанков, направленная на оживление экономики. Низкие ставки делают более доступными кредиты, стимулируют внутренний спрос и инвестиции.

Обнародованы последние данные Института международных финансов (IIF). Общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран в очередной раз обновила абсолютный рекорд — 255 трлн долларов. Такой устрашающий показатель достигнут благодаря попыткам банков поддержать разрушаемую эпидемией коронавируса экономику путем снижения процентных ставок. Это совершенно неподъемная сумма, когда каждый землянин задолжал уже 30-40 тыс. долларов. Haqqin.az не раз предупреждал о неумеренном росте долгового пузыря, который может лопнуть в любое время. Но теперь этот пузырь превратился уже в мощную бомбу, взрыв которой может уничтожить и без того обессилевшую из-за коронавируса глобальную экономику.

Но в долги влезают все - и компании, и государства. Причем больше берут как раз богатые. Так, 60% прироста долга обеспечили США и Китай. Развивающиеся страны также внесли свою лепту в 3,4 трлн долларов - до 71 трлн. Правда, у них соотношение с ВВП поскромнее - всего 220%. Но беда в том, что из-за эпидемии резко повысился риск кризиса рефинансирования: многие страны и компании уже не смогут привлечь новые займы, чтобы рассчитаться по предыдущим. А ведь к концу года предстоит погасить облигации и займы более чем на 20 трлн долларов, из которых 4,3 трлн- на развивающихся рынках. МВФ и Всемирный банк уже тратят огромные средства на антикризисные программы в связи с пандемией. А кто предоставит новые кредиты?

Наибольшую опасность для мировой экономики представляет долг США - 327% ВВП страны или 77 трлн долларов, из которых почти 24 трлн - это государственные займы. К 2028 году только на выплату процентов американцы будут тратить пятую часть госбюджета, дефицит которого уже достиг 1 трлн долларов (4,6% ВВП), а темпы заимствований приблизились к тем, что были во время войн и рецессий. И, по прогнозу международных структур, меры по борьбе с коронавирусом доведут дефицит до 3,5 трлн долларов или 16% ВВП. А это вынудит лишь наращивать госдолг, что грозит дефолтами и банкротствами.

По утверждению МВФ, пандемия практически парализовала экономику, началась рецессия. Общие потери от коронавируса, по оценкам Азиатского банка развития, приблизятся к 4 трлн долларов. А глобальный долг продолжает расти. Только в прошлом месяце эмиссия суверенного долга в мире взлетела до рекордных 2,1 трлн долларов, привлеченных государствами для предотвращения экономических последствий COVID-19, и эта сумма будет расти. Власти предпринимают беспрецедентные фискальные и денежно-кредитные меры поддержки своих экономик, подорванных пандемией. Страны G20 вольют в рынки более 5 трлн долларов, чтобы снизить ущерб от потери рабочих мест и доходов. Может, это и поможет выйти из сложившейся кризисной ситуации. Но за счет чего? Из-за низких процентных ставок и нестабильных финансовых условий уже в первом квартале общий мировой долг превысит (итоги квартала еще не подведены) 257 трлн, в основном за счет нефинансового сектора. А по итогам года он достигнет 342% ВВП. То есть к новому году мир будет должен в 3,5 раза больше, чем имеет.