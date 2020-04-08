В Армении коронавирусом заразились уже 966 человек
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 966, сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, передает «Спутник-Армения».
Согласно новым данным, число смертей от COVID-19 составляет 13, количество вылечившихся - 173.
Издание отмечает, что, по состоянию на 10 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении составляло 937, число смертей от опасной инфекции – 12. Таким образом, количество случаев заражения за сутки увеличилось на 29.