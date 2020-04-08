Назван самый ранний срок окончания пандемии коронавируса в России

Пандемия коронавируса, согласно наиболее оптимистичному прогнозу, завершится в России не раньше начала лета. Об этом сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на мнение ведущего российского инфекциониста, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева.

По его словам, завершение пандемии зависит также от сознательности граждан - если будут соблюдены меры самоизоляции и рекомендации властей по борьбе с коронавирусом.

При этом академик отметил, что об окончательной победе над новой коронавирусной инфекцией можно будет говорить только после создания вакцины, которая, добавил эксперт, будет готова приблизительно в конце года.