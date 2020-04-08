Потребовалось подключение президента Дональда Трампа, который переговорил с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Мексиканцы не хотели сокращать производство больше, чем на 100 тысяч баррелей в сутки, а им предлагалось снизить добычу на 400 тысяч. В итоге, похоже, Мексика добилась своего, а сделка была разблокирована.

После затянувшейся видеоконференции в четверг мировые информационные агентства поспешили сообщить, что странами ОПЕК+ достигнута договоренность о совокупном сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Однако в опубликованном проекте соглашения имелся пункт, который гласил, что оно вступает в действие после того, как к нему присоединится Мексика, покинувшая переговоры из-за несогласия с объемами добычи, которые ей предстояло бы сократить.

Главная проблема, между тем, не снята. Она связана с большим превышением предложения нефти над спросом и с затянувшимся экономическим спадом, связанным с пандемией коронавируса. Перспективы роста спроса отодвинуты на неопределенное будущее.

В ожидании нормализации ситуации участники соглашения пошли на сокращение добычи совместными усилиями на 10 миллионов баррелей на два ближайший месяца с 1 мая по 30 июня. Затем в следующие полгода сокращение будет на 8 миллионов, а потом - на 6 миллионов на 16 месяцев. Через полтора года возможен пересмотр соглашения. Когда нынешний переизбыток предложения оценивается в цифру от 20 миллионов баррелей в сутки, а некоторые эксперты называют цифру и в 30-35 миллионов, нынешнее решение ОПЕК+ радикальным образом ситуацию на рынке не изменит.

Ожидается, что еще 5 миллионов баррелей в сутки могут убрать с рынка страны, которые не принимают участия в работе ОПЕК+ - США, Норвегия, Бразилия. Это произойдет «естественным образом», под влиянием рыночных факторов. Это интересный момент, когда производители делятся на тех, чьи реакции на ситуации «естественны» и тех, чьи действия, выходит, «искусственны».

Если считать в терминах войны, а между Россией и Саудовской Аравией после отказа от сокращения в начале марта развернулась настоящая ценовая война, в выигрыше от заключения мира оказались саудовцы. По нынешнему соглашению обе страны берут на себя половину от общего снижения добычи ОПЕК+, и им предстоит уменьшить добычу на 22%, но для России это будет гораздо более существенное сокращение, поскольку Саудовской Аравии засчитали их большие запасы в хранилищах. Россиянам предстоит приблизительно в четыре раза большее сокращение, чем предлагалось в марте при совсем другом уровне цен. Заглушка тысяч скважин в российских условиях без перспективы их позднейшего возвращения в строй тоже серьезный удар по тамошним производителям и будущим позициям России как нефтяного игрока. У саудовцев такой проблемы нет в силу особенностей их залежей.

Кроме того, наличие «естественных» игроков на рынке, то есть не связанных соглашением ОПЕК+, позволяет тем, например, американским сланцевикам, легко вернуться к добыче, как только позволит уровень цены и технические возможности.

Страстная пятница, большой праздник в христианском мире, остановила торги на биржах, и потому реакцию рынка на соглашение мы увидим в понедельник. Вряд ли она поразит резким скачком цен. Уже поздно в четверг, когда стали известны проектные параметры сделки, на нью-йоркской бирже нефть марки West Texas Intermediate упала на 2,33 доллара до $22,76, а цена Brent опустилась на 4,14% до $31,48 за баррель.