В Польше стало известно, что для двух желавших прогуляться в недозволенных местах — велосипедиста и пешехода выписали штраф в размере почти 3 тысячи евро каждому. Это произошло в Кракове. А в целом за прошедшие в этой стране после рейдов полиции в прошлые выходные были предупреждены более 1000 человек, 52 из них выписаны штрафы, а еще на десятерых поданы заявления в суд.

Режим соблюдения карантина в Польше, чрезвычайной ситуации в Латвии, чрезвычайного положения в Литве предусматривает для нарушителей немалые денежные штрафы, а в случаях, повлекших тяжелые последствия, и тюремные сроки.

Крупный штраф, выписанный владельцу двухколесного вида транспорта и бегунье, занимавшимся тренировками на бульваре в многонаселенной городе, вызвал противоречивую реакцию в обществе. Тем не менее полиция настаивает на том, что сейчас не время для публичных занятий спортом, мол, даже известные спортсмены перешли на домашние занятия на тренажерах.

В Латвии тоже уже есть факты наказаний деньгами: на днях полиция оштрафовала некоего господина, который повторно нарушил правила социального дистанцирования — не соблюдал в общественном месте 2-метровое расстояние от другого человека.

Этот случай зафиксирован в городе Алуксне, недалеко от границы с Эстонией.

Там компания из четырех человек, не соблюдавшая предписания властей, получила квитанции в общей сложности на 1450 евро. Трем был выписан штраф по 150 евро, а одному — на 1000.

Как оказалось, этому нарушителю уже неоднократно делались предупреждения о необходимости соблюдения дистанции. Однако он не внимал словесным увещеваниям, продолжая появляться в публичных местах в компании посторонних людей.

На сей раз стражи порядка были безжалостны: теперь он будет обязан заплатить в госказну сумму, превышающую среднюю зарплату в стране.

Но наглость нарушителя была запредельной: получив квитанцию на оплату, он тут же заявил, что не намерен и в дальнейшем соблюдать правила социального дистанцирования. Что ж, согласно принятому недавно решению правительства, в таком случае ему, вполне возможно, придется отбывать тюремный срок.

Этот случай не единственный: недавно человек, оштрафованный на 50 евро (максимальная сумма штрафа за подобное нарушение в Латвии — 2000 евро), повторно нарушил правило дистанции в торговом центре. Работники магазина вызвали полицию, и нарушитель получил квитанцию уже на 300 евро, заявив, что он не собирается соблюдать предписание властей.

В Литве штрафы за нарушения карантина для физических лиц составляют от 500 до 1000 евро. Сейчас в этой стране действуют правила обязательного ношения масок в публичных местах.

В воскресенье католики и лютеране празднуют Пасху. Традиционно в Литве, Польше, Латвии, Эстонии жители устремлялись навестить родню. Но в условиях коронавируса все эти перемещения запрещены. В Литве на пасхальные праздники закрыты все крупные города, куда въехать можно только их жителям или тем, у кого есть там недвижимое имущество. Исключение будет лишь для тех, кто едет на похороны, к больным, для оказания медпомощи или на работу. Обеспечивать такой порядок будут в Литве 3 тысячи полицейских.