«Драконовские» штрафы за прогулки наша корреспонденция
Режим соблюдения карантина в Польше, чрезвычайной ситуации в Латвии, чрезвычайного положения в Литве предусматривает для нарушителей немалые денежные штрафы, а в случаях, повлекших тяжелые последствия, и тюремные сроки.
В Польше стало известно, что для двух желавших прогуляться в недозволенных местах — велосипедиста и пешехода выписали штраф в размере почти 3 тысячи евро каждому. Это произошло в Кракове. А в целом за прошедшие в этой стране после рейдов полиции в прошлые выходные были предупреждены более 1000 человек, 52 из них выписаны штрафы, а еще на десятерых поданы заявления в суд.
Крупный штраф, выписанный владельцу двухколесного вида транспорта и бегунье, занимавшимся тренировками на бульваре в многонаселенной городе, вызвал противоречивую реакцию в обществе. Тем не менее полиция настаивает на том, что сейчас не время для публичных занятий спортом, мол, даже известные спортсмены перешли на домашние занятия на тренажерах.
В Латвии тоже уже есть факты наказаний деньгами: на днях полиция оштрафовала некоего господина, который повторно нарушил правила социального дистанцирования — не соблюдал в общественном месте 2-метровое расстояние от другого человека.
Этот случай зафиксирован в городе Алуксне, недалеко от границы с Эстонией.
Там компания из четырех человек, не соблюдавшая предписания властей, получила квитанции в общей сложности на 1450 евро. Трем был выписан штраф по 150 евро, а одному — на 1000.
Как оказалось, этому нарушителю уже неоднократно делались предупреждения о необходимости соблюдения дистанции. Однако он не внимал словесным увещеваниям, продолжая появляться в публичных местах в компании посторонних людей.
На сей раз стражи порядка были безжалостны: теперь он будет обязан заплатить в госказну сумму, превышающую среднюю зарплату в стране.
Но наглость нарушителя была запредельной: получив квитанцию на оплату, он тут же заявил, что не намерен и в дальнейшем соблюдать правила социального дистанцирования. Что ж, согласно принятому недавно решению правительства, в таком случае ему, вполне возможно, придется отбывать тюремный срок.
Этот случай не единственный: недавно человек, оштрафованный на 50 евро (максимальная сумма штрафа за подобное нарушение в Латвии — 2000 евро), повторно нарушил правило дистанции в торговом центре. Работники магазина вызвали полицию, и нарушитель получил квитанцию уже на 300 евро, заявив, что он не собирается соблюдать предписание властей.
В Литве штрафы за нарушения карантина для физических лиц составляют от 500 до 1000 евро. Сейчас в этой стране действуют правила обязательного ношения масок в публичных местах.
В воскресенье католики и лютеране празднуют Пасху. Традиционно в Литве, Польше, Латвии, Эстонии жители устремлялись навестить родню. Но в условиях коронавируса все эти перемещения запрещены. В Литве на пасхальные праздники закрыты все крупные города, куда въехать можно только их жителям или тем, у кого есть там недвижимое имущество. Исключение будет лишь для тех, кто едет на похороны, к больным, для оказания медпомощи или на работу. Обеспечивать такой порядок будут в Литве 3 тысячи полицейских.
Надо сказать, что страны Балтии обладают прекрасными курортными местами для отдыха, довольно длинной и благоустроенной береговой приморской линией. В Латвии — это Юрмала, в Литве — Паланга, в Эстонии — Пирита, Пярну.
В Литве, в отличие от Латвии и Эстонии, на праздники будет введен особый контроль за перемещением людей. В Клайпедском крае будут действовать 30 блокпостов. Полиция обладает полной информацией о лицах, которые обязаны соблюдать карантин и находиться дома, и обещает строгий контроль. Все движение в Литве будет ограничено с вечера 10 апреля по вечер 13 апреля.
В Эстонии, накануне праздников, в условиях хорошей погоды полиция призвала жителей страны использовать огромные безлюдные лесные просторы для прогулок и отдыха, при соблюдении формулы «2+2» (2 метра между 2 человеками). Вот таким образом можно и насладиться природой, и избежать штрафов.
Надо сказать, что все три страны Балтии при относительно большой территории являются самыми малонаселенными в Европе. И это немалый плюс, особенно сейчас.