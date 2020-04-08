Таможенники раздали продукты малоимущим семьям в Баку Фото; видео
Сотрудники Главного таможенного управления Баку оказали помощь малоимущим семьям и людям старше 65 лет, сообщает пресс-служба ГТК.
Согласно информации, сотрудники управления навестили свыше 100 семей и раздали им гуманитарную помощь в виде продуктов первой необходимости. Также была проведена профилактическая работа и населению было рекомендовано не выходить из дома.
Жители поблагодарили таможенников за проявленное внимание и заботу.