Британские ученые создадут вакцину от коронавируса к сентябрю

Вакцина от коронавируса нового типа может быть готова уже к сентябрю 2020 года. Такое мнение высказала в опубликованном в субботу интервью газете Times Сара Гилберт, профессор вакцинологии Оксфордского университета, передает ТАСС.

"Это возможно, если все сложится идеальным образом", - сказала ученый, возглавляющая исследовательскую группу, разрабатывающую прививку от коронавируса.

"Думаю, есть большая вероятность того, что она будет действенной, если основываться на том, что у нас получалось с другим типом вакцин. Это не просто интуиция, с каждой неделей, которая проходит, мы имеем больше данных для анализа. Я лично оценила бы вероятность этого на уровне 80%", - добавила Гилберт.

Она сообщила, что клинические испытания вакцины должны начаться в ближайшее две недели. Ученый намерена добиться поддержки от правительства и изготовить миллионы доз вакцины, которая еще не прошла все стадии тестирования для того, чтобы начать использовать ее, как только результаты испытаний докажут свою эффективность.

По данным, опубликованным британским Минздравом 10 апреля, у 73,7 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 8 958. При этом, по словам научного советника британского правительства Патрика Валланса, в последние дни не наблюдается резкого роста числа новых случаев заражения и массового поступления людей в больницы. Оба этих показателя, напротив, выравниваются на графиках, и система здравоохранения страны пока не испытывает чрезмерной нагрузки.