Икрам Нур, автор haqqin.az 13:34

На прошлой неделе Йеменская армия объявила, что восстановила контроль над важными объектами в мухафазе Аль-Байда, в центре страны, в ходе военной операции против хуситов. Многие полевые командиры повстанцев эвакуируют из этой провинции свои семьи, опасаясь стремительного наступления регулярной армии и ударов с воздуха сил антихуситской коалиции.

Это не победа, не перелом – это обыденность войны в Йемене, о которой мир практически уже позабыл, а между тем она продолжается – и коронавирус ей не помеха, поскольку, судя по всему, этот конфликт обещает быть одним из самых длительных: что там Столетняя война в Европе, баловство в сравнении с происходящим на исторической родине арабской цивилизации. Да-да, именно здесь, в Йемене арабская цивилизация и началась, отсюда она и пошла в «большой мир». Правда, больше сюда так и не вернулась, оставив эти земли в том же состоянии, что и тысячу лет назад, разве что климат стал похуже. Видимо, такая уж особенность этой земли: все и вся, что соприкасается с нею – меняется, как правило, не в лучшую сторону, и только пески, камни и война всех против всех остаются здесь неизменными. Шестой год идет здесь операция антихуситской коалиции – а воз и ныне там, никаких существенных подвижек, разве что качественные изменения произошли среди самих участников военных действий. В поход против хуситов вышли Саудовская Аравия, Марокко, Катар, Иордания, Египет, ОАЭ – остались только Эр-Рияд и Эмираты. Марокко официально прекратило участие в коалиции, Катар был из нее «изгнан», Иордания и Египет, по сути, дистанцировались от этого конфликта. Да и в «дуэте» двух монархий возникли серьезные противоречия, поставившие его на грань раскола - ОАЭ нашли в Йемене новых партнеров, т.н. Южный переходный Совет, STC, с которыми и выстраивает сейчас свою партию – остановить продвижение хуситов и сохранить за собой побережье страны. Для Эр-Рияда же все сложнее. За пять с лишним лет конфликта он не только не добился победы над хуситами, но и не восстановил режим лояльного к нему Абд Раббо Мансура Хади. Более того, ситуация за это время приняла еще более негативный для саудитов характер. Во-первых, на качественно новый уровень вышли отношения хуситов с Тегераном. И если ранее повстанцы воспринимали Тегеран только как источник военной и финансовой помощи, такой «геополитический кошелек» - то к настоящему времени среди полевых командиров хуситов сформировалась целая прослойка тех, кто видит будущее только через военно-политический альянс с Тегераном. И, соответственно, готов представлять в саудовско-йеменском конфликте иранские интересы, чем Иран активно пользуется. Во-вторых, хуситам удалось все же перенести боевые действия в свою историческую провинцию Асир, которая была аннексирована Саудовской Аравией (нынешние территории королевских провинций Джизан, Наджран и Асир). Таким образом, хуситы создали прямую угрозу территориальной целостности Королевства, пусть и на принадлежавших ранее Йемену территориях.