Забытая война, которой и коронавирус не помеха наша аналитика
На прошлой неделе Йеменская армия объявила, что восстановила контроль над важными объектами в мухафазе Аль-Байда, в центре страны, в ходе военной операции против хуситов.
Многие полевые командиры повстанцев эвакуируют из этой провинции свои семьи, опасаясь стремительного наступления регулярной армии и ударов с воздуха сил антихуситской коалиции.
Это не победа, не перелом – это обыденность войны в Йемене, о которой мир практически уже позабыл, а между тем она продолжается – и коронавирус ей не помеха, поскольку, судя по всему, этот конфликт обещает быть одним из самых длительных: что там Столетняя война в Европе, баловство в сравнении с происходящим на исторической родине арабской цивилизации.
Да-да, именно здесь, в Йемене арабская цивилизация и началась, отсюда она и пошла в «большой мир». Правда, больше сюда так и не вернулась, оставив эти земли в том же состоянии, что и тысячу лет назад, разве что климат стал похуже.
Видимо, такая уж особенность этой земли: все и вся, что соприкасается с нею – меняется, как правило, не в лучшую сторону, и только пески, камни и война всех против всех остаются здесь неизменными. Шестой год идет здесь операция антихуситской коалиции – а воз и ныне там, никаких существенных подвижек, разве что качественные изменения произошли среди самих участников военных действий.
В поход против хуситов вышли Саудовская Аравия, Марокко, Катар, Иордания, Египет, ОАЭ – остались только Эр-Рияд и Эмираты. Марокко официально прекратило участие в коалиции, Катар был из нее «изгнан», Иордания и Египет, по сути, дистанцировались от этого конфликта. Да и в «дуэте» двух монархий возникли серьезные противоречия, поставившие его на грань раскола - ОАЭ нашли в Йемене новых партнеров, т.н. Южный переходный Совет, STC, с которыми и выстраивает сейчас свою партию – остановить продвижение хуситов и сохранить за собой побережье страны.
Для Эр-Рияда же все сложнее. За пять с лишним лет конфликта он не только не добился победы над хуситами, но и не восстановил режим лояльного к нему Абд Раббо Мансура Хади. Более того, ситуация за это время приняла еще более негативный для саудитов характер.
Во-первых, на качественно новый уровень вышли отношения хуситов с Тегераном. И если ранее повстанцы воспринимали Тегеран только как источник военной и финансовой помощи, такой «геополитический кошелек» - то к настоящему времени среди полевых командиров хуситов сформировалась целая прослойка тех, кто видит будущее только через военно-политический альянс с Тегераном. И, соответственно, готов представлять в саудовско-йеменском конфликте иранские интересы, чем Иран активно пользуется.
Во-вторых, хуситам удалось все же перенести боевые действия в свою историческую провинцию Асир, которая была аннексирована Саудовской Аравией (нынешние территории королевских провинций Джизан, Наджран и Асир). Таким образом, хуситы создали прямую угрозу территориальной целостности Королевства, пусть и на принадлежавших ранее Йемену территориях.
В-третьих, внутрийеменский конфликт, отбросив все идеологические оболочки, окончательно трансформировался в гражданскую войну между Севером и Югом, то есть – вернулся к своему «природному» многовековому состоянию. И, таким образом, глубоко похоронил в обозримой перспективе возможности для его политического урегулирования.
В итоге, для Королевства, а главное – для кронпринца Мохаммеда бин Салмана - ситуация выглядит не просто как военная неудача – это бы еще полбеды, с кем не бывает, на поле боя счастье изменчиво. Все гораздо серьезнее – десятилетиями дом Саудов в этом регионе поддерживал тот режим, который гарантировал права КСА на Асир. Или же противодействовал тем, кто вспоминал об исторических правах Йемена на эту территорию, такая вот нехитрая политика на этих землях.
А МБС, как его называют в близком кругу, поставил под угрозу то, что его предшественники, короли дома Саудов всеми силами хранили как зеницу ока и основу стабильности Королевства. Попутно, открыв в эту «святая святых» двери иранской экспансии.
Что, естественно, вызывает волну критики действий кронпринца в саудовских элитах и внутри правящей семьи, создавая дополнительные угрозы его власти, вплоть до возникновения препятствий к занятию трона, до которого Мохаммеду бин Салману осталось едва ли больше полушага.
Понятно, что эта критика носит келейный характер. Кронпринц круто объяснил местным элитам, кто в Королевстве хозяин, эту нехитрую истину королевские гвардейцы в буквальном смысле каблуками солдатских ботинок и прикладами вбивали в местную элиту, крупных бизнесменов и даже королевских родственников.
Но на то это и Восток, чтобы келейное недовольство, шепоток в коридорах дворцов и летних шатров знати, невинная на первый взгляд беседа на охоте, где-нибудь, к примеру, в пакистанском Белуджистане или еще каком-то экзотическом месте - внезапно обернулись стремительным, как удар кинжала, заговором и физической ликвидацией того, против кого он направлен.
Но Йемен опасен Эр-Рияду и лично кронпринцу не только этим: речь идет также о способности нынешних лидеров Королевства обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и оградить нефтяную отрасль Саудовской Аравии от атак повстанцев. По большому счету – способны ли саудиты в этом уголке произвести столько безопасности, чтобы по праву считаться лидерами объединения арабских монархий Персидского залива, не говоря уже о большем.
Так забытая война где-то на конце географии приобретает совершенно иной масштаб и оттенки.
Сейчас миру и региональным игрокам немного не до нее – у них достаточно проблем и без Йемена: обвал цен на нефть, коронавирус и прочие «черные» и не очень лебеди, плотными косяками с начала нынешнего года летающие над Ближним Востоком. Но как только ситуация на других направлениях слегка разрядится – забытая война вспыхнет вновь и продолжится с прежним ожесточением. Во всяком случае, внешние игроки готовы воевать здесь до последнего йеменца.