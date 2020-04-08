В сфере общественного транспорта продолжается проведение соответствующих мер в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили сегодня haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве.

Так, агентство рекомендует устанавливать перегородки между сиденьем водителя и задним сиденьем для снижения риска заражения, как самого водителя, так и пассажиров такси.

"Некоторые транспортные компании уже устанавливают соответствующие перегородки в автомобилях такси с учетом этих рекомендаций. Кроме того, на передней двери автомобиля такси размещены уведомления рекомендательного характера для пассажиров, чтобы они садились на заднее сиденье. Учитывая важность этих мер в нынешней ситуации, мы приглашаем и других лиц, занимающихся деятельностью такси, присоединиться к данной инициативе", - сказали в БТА.