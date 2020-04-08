Более 2 тысяч заболевших коронавирусом в Беларуси

В Беларуси за последние сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтвердилась у 245 человек. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

Всего на стационарном лечении находится 2031 человек. В ведомстве подчеркивают, что в основном заболевание протекает в легкой или средней формах. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 52 пациента.

Увеличение зафиксированных случаев COVID-19 в Минздраве связывают с ростом числа проведенных тестов.

9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Беларуси ввести более жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.

По последним данным, в стране коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели.