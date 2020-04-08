Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет туман, изморось. Как сообщили haqqin.az в Национальной гидрометеорологической службе, северный ветер вечером будет временами усиливаться.
Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 6-9, днем 13-18, в Баку ночью 7-9, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы – повысится с 761 мм до 767 мм ртутного столба.
Относительная влажность составит 70-80 %.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах – снег. Временами будет туман. Будет дуть западный ветер, днем он местами усилится.
Температура воздуха составит ночью 5-10, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 0 до 5° мороза, днем 3-8° тепла.