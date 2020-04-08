Европа закроет границы до осени

Границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени. Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM со ссылкой на собственный источник.

По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы. Макрон объяснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы в течении эпидемии в разных регионах Европы и мира.

В понедельник, 13 апреля, президент Франции запланировал обращение к согражданам. По всей видимости, там будет объявлено о сроках закрытия границ, в том числе между странами ЕС.

Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц.

По состоянию на утро 11 апреля во всем мире число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,7 миллиона человек. Лидером остаются США, на долю которых приходится почти треть всех случаев, однако в совокупности по количеству зараженных и смертей Европа серьезно опережает все другие регионы мира.