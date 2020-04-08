В Иране свыше 70 тысяч инфицированных коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки составило 1 837, а общее количество инфицированных превысило 70 тыс. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Число новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 1 837. Общее число заболевших достигло 70 029", - приводит его слова агентство ISNA. Джаханпур отметил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 125 человек, общее число летальных исходов составляет 4 357".

Он также добавил, что "выздоровели 41 947 человек". "Всего в стране проведено 251 703 теста на коронавирус", - заявил представитель Минздрава.

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты, многие страны ограничили сообщение с республикой. Власти Ирана временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами.