Коронавирусу предрекли судьбу сезонного заболевания

Коронавирус нового типа, вероятно, как и другие коронавирусные инфекции, станет сезонным заболеванием. Такую судьбу предрек ему директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 2» на телеканале «Россия 1».

По мнению Кутырева, COVID-19 будет посещать человечество так же, как и четыре других коронавируса. Эксперт добавил, что подобные пандемические проявления появляются в мировой истории примерно каждые 10 лет.

Похожее заявление сделал ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он считает, что новый коронавирус будет все время находиться в человеческой популяции.