МАСКАрад от коронавируса для haqqin.az комментирует главный инфекционист страны
Пандемия коронавируса сделала обычную медицинскую маску, которую не так давно мало кто покупал в аптеке, самым востребованным и самым дефицитным товаром в мире. Острая нехватка этого обычного в прежней, докоронавирусной жизни атрибута хирургов и врачей-инфекционистов, вынуждает даже ведущие страны прибегать к экстраординарным мерам.
Еще раздаются отголоски скандала с присвоением США медицинских масок, предназначенных германской полиции, как шведская медицинская компания Mölnlycke возмущенно сообщает, что Франция перехватила крупную партию медицинских масок и перчаток (тоже ныне весьма востребованных), которые по заказу Швеции Китай выслал в помощь Италии и Испании. Груз был отправлен через Францию, которая ввела запрет на экспорт медицинских товаров и под этим предлогом теперь забирает себе транзитные посылки с этим товаром.
Как заявил СМИ представитель шведской компании, по причине отсутствия своих масок и перчаток Франция присваивает те, которые адресованы другим странам. А американцы, отпарировал этот упрек глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Музелье, «прямо на взлетной полосе» в Китае перекупают партии масок, предназначенных для отправки во Францию. Мол, и что нам, французам, остается делать в такой ситуации, как не перехватывать, в свою очередь, чужой груз?!
В Вашингтоне категорически опровергли это сообщение, как и перехват масок для ФРГ, но признались, что намерены запретить американской компании «3М» экспорт масок и респираторов в Канаду и Латинскую Америку, куда единственным поставщиком является эта компания.
В чехарду с масками включилась и Чехия, которая под предлогом контрабанды распаковала и разослала по своим клиникам партию из 630 тысяч китайских масок, отправленных для Италии. Властям Китая пришлось пообещать итальянцам прислать взамен присвоенной чехами новую партию этой продукции.
А в Киеве ради столь ликвидного товара группа бандитов совершила вооруженное нападение на предпринимателя и угнала фуру со 100 тысячами масок.
Тем временем за раскрой и шитье масок и респираторов взялись такие компании, как Balenciaga, Yves Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta и даже монстры мирового бизнеса General Motors, BYD и Tesla.
Надо сказать, что ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения, которую сейчас весь мир обвиняет в бездействии и чуть ли не в намеренном распространении угрожающей человечеству инфекции, в самом начале эпидемии заявила, что индивидуальные защитные маски нужно носить лишь тем, кто кашляет, либо чихает, здоровым же людям они нужны только в случае, если они оказывают помощь больным с подозрением на коронавирус. Но затем это авторитетное медицинское объединение сменило позицию: маски, мол, не дают стопроцентной гарантии защиты от коронавируса, однако способны снизить риск заражения.
Благо ВОЗ и в начале как-то не очень поверили, и буквально во всех странах люди, сумевшие их раздобыть, облачились в эту прежде сугубо врачебную принадлежность. Но хотя Китай и заявил, что только за один прошлый месяц экспортировал во все концы мира почти 4 миллиарда масок, а в ряде стран их стали шить на всех более-менее приемлемых производствах, их дефицит во всем мире по-прежнему высок. А медицинские светила все еще спорят – так ли они эффективны или ажиотаж раздут на пустом месте.
О роли масок в защите от коронавируса haqqin.az рассказал завкафедрой инфекционных болезней Института усовершенствования врачей Минздрава Азербайджана Тайар Эйвазов.
Как указал наш отечественный инфекционист, респираторы, имеющие специальные фильтры-клапаны, и обычная медицинская маска имеют разное назначение. Респираторы обязательны для медицинского персонала, имеющего контакт с больными COVİD-19. Просто же носить респираторы на улице, в транспорте и других местах бессмысленно.
«Дело в том, что респиратор эффективен в комплекте с другими защитными средствами - специальным защитным костюмом, очками, бахилами и др. Капюшон защитного костюма должен полностью закрывать часть лица, волосы, то есть все, что не покрывает респиратор. Лицо человека, имеющего контакт с инфицированным, не должно соприкасаться с воздухом. Носить респиратор, когда хотя бы часть лица открыта, не имеет смысла.
А вот находясь вне дома, надевать обычные медицинские маски в нынешней ситуации необходимо всем без исключения. Идет ли человек на работу, за покупками, пользуется ли общественным транспортом – нужно защитить нос и рот маской», - считает врач.
Коронавирус, отмечает он, сам по себе по воздуху не передается Эта инфекция распространяется через влагу, которая содержится в дыхательных путях человека. В конце инкубационного периода заболевания и при бессимптомном течении СOVİD-19 невозможно на глаз определить, болен человек или нет. Вот для этого и нужна маска, которая способна защитить здорового человека от капель слюны, в которых могут быть коронавирусы, при кашле или чиханье инфицированного человека.
«А в закрытых помещениях можно заразиться и через воздух, куда инфекция попадает вместе с мельчайшими каплями влаги при простом дыхании инфицированного человека. Если помещение не проветривается, то вирус может держаться в воздухе до трех часов. Поэтому так важно носить маску в офисах, маркетах, других местах массового посещения людей. Что касается инфекции в крупных частицах влаги при кашле и чиханье, то они достаточно быстро оседает на землю, но внутри мельчайших частиц влаги, хотя и в меньших дозах, вирус довольно долго держится в воздухе. Поэтому необходимо проветривать салоны общественного транспорта и помещения офисов, банков. Есть еще один путь заражения - через пылевоздушную смесь. Когда инфицированный человек плюет на улице, то вирус вместе с мокротой и пылью поднимается в воздух при проезде автомобилей, подметании улиц и пр. А медицинская маска оснащена фильтрующим слоем и обладает водоотлакивающими и бактерицидными свойствами. Затем идет контактный путь, когда человек может инфицироваться, трогая поручни, лестничные перила, кнопки лифтов и др., которых прежде касался инфицированный человек. В зависимости от условий вирус на разных поверхностях может сохраняться активным от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому очень важно наряду с дезинфекцией автобусов использование пассажирами размещенные в салонах антисептические средства », - разъяснил Т.Эйвазов.
Что же касается стирки, глажки и повторного использования масок, то инфекционист предупреждает, что они при такой обработке теряют свои защитные свойства. Малоэффективны и самодельные маски, которые сейчас многие шьют из разных подручных тканей. К тому же, указывает эксперт, нередко ее неправильно надевают, что может навредить здоровью как ее обладателя, так и окружающим. Маска должна плотно закрывать лицо от уровня глаз до нижней части подбородка. Нельзя закрыть ею только рот, нельзя трогать ее руками с внутренней стороны. Даже снимать маску надо определенным образом - за удерживающие ее резинки и, не касаясь лица.
Кстати, ВОЗ сегодня рекомендует не только надевать маски, но и пользоваться ими вкупе с социальным дистанцированием и тщательным мытьем рук. Такие рекомендации, однако, организация направляет только в те страны, которые имеют достаточно средств, чтобы обеспечить население масками. Бедным странам ВОЗ рекомендует обеспечить масками, в первую очередь, медперсонал больниц, в которых проходят карантин или лечатся инфицированные люди.
В Азербайджане экстренно было принято очень правильное решение о строительстве фабрики по выпуску медицинских масок. Предприятие в Сумгаите уже начало производство, и мы можем надеяться, что население страны будет обеспечено этим важным элементом защиты от инфекции.
Между тем, считает Т.Эйвазов, если завтра прекратятся новые случае инфицирования коронавирусом, это вовсе не означает, что сразу можно будет отказаться от масок. Безопасно ходить по улицам без медицинских масок можно будет только после соответствующего объявления национального штаба по борьбе с коронавирусом о завершении эпидемии.
«Но надо учесть, что международные организации склонны считать СOVİD-19 сезонной инфекцией. Так что вопрос ношения масок может быть вновь актуальным и в случае новой волны коронавируса в осенний период», - предупреждает инфекционист.