Записал Джейхун Наджафов, отдел социума 16:01

Пандемия коронавируса сделала обычную медицинскую маску, которую не так давно мало кто покупал в аптеке, самым востребованным и самым дефицитным товаром в мире. Острая нехватка этого обычного в прежней, докоронавирусной жизни атрибута хирургов и врачей-инфекционистов, вынуждает даже ведущие страны прибегать к экстраординарным мерам. Еще раздаются отголоски скандала с присвоением США медицинских масок, предназначенных германской полиции, как шведская медицинская компания Mölnlycke возмущенно сообщает, что Франция перехватила крупную партию медицинских масок и перчаток (тоже ныне весьма востребованных), которые по заказу Швеции Китай выслал в помощь Италии и Испании. Груз был отправлен через Францию, которая ввела запрет на экспорт медицинских товаров и под этим предлогом теперь забирает себе транзитные посылки с этим товаром.

Как заявил СМИ представитель шведской компании, по причине отсутствия своих масок и перчаток Франция присваивает те, которые адресованы другим странам. А американцы, отпарировал этот упрек глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Музелье, «прямо на взлетной полосе» в Китае перекупают партии масок, предназначенных для отправки во Францию. Мол, и что нам, французам, остается делать в такой ситуации, как не перехватывать, в свою очередь, чужой груз?! В Вашингтоне категорически опровергли это сообщение, как и перехват масок для ФРГ, но признались, что намерены запретить американской компании «3М» экспорт масок и респираторов в Канаду и Латинскую Америку, куда единственным поставщиком является эта компания. В чехарду с масками включилась и Чехия, которая под предлогом контрабанды распаковала и разослала по своим клиникам партию из 630 тысяч китайских масок, отправленных для Италии. Властям Китая пришлось пообещать итальянцам прислать взамен присвоенной чехами новую партию этой продукции. А в Киеве ради столь ликвидного товара группа бандитов совершила вооруженное нападение на предпринимателя и угнала фуру со 100 тысячами масок. Тем временем за раскрой и шитье масок и респираторов взялись такие компании, как Balenciaga, Yves Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta и даже монстры мирового бизнеса General Motors, BYD и Tesla. Надо сказать, что ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения, которую сейчас весь мир обвиняет в бездействии и чуть ли не в намеренном распространении угрожающей человечеству инфекции, в самом начале эпидемии заявила, что индивидуальные защитные маски нужно носить лишь тем, кто кашляет, либо чихает, здоровым же людям они нужны только в случае, если они оказывают помощь больным с подозрением на коронавирус. Но затем это авторитетное медицинское объединение сменило позицию: маски, мол, не дают стопроцентной гарантии защиты от коронавируса, однако способны снизить риск заражения.

Благо ВОЗ и в начале как-то не очень поверили, и буквально во всех странах люди, сумевшие их раздобыть, облачились в эту прежде сугубо врачебную принадлежность. Но хотя Китай и заявил, что только за один прошлый месяц экспортировал во все концы мира почти 4 миллиарда масок, а в ряде стран их стали шить на всех более-менее приемлемых производствах, их дефицит во всем мире по-прежнему высок. А медицинские светила все еще спорят – так ли они эффективны или ажиотаж раздут на пустом месте. О роли масок в защите от коронавируса haqqin.az рассказал завкафедрой инфекционных болезней Института усовершенствования врачей Минздрава Азербайджана Тайар Эйвазов. Как указал наш отечественный инфекционист, респираторы, имеющие специальные фильтры-клапаны, и обычная медицинская маска имеют разное назначение. Респираторы обязательны для медицинского персонала, имеющего контакт с больными COVİD-19. Просто же носить респираторы на улице, в транспорте и других местах бессмысленно. «Дело в том, что респиратор эффективен в комплекте с другими защитными средствами - специальным защитным костюмом, очками, бахилами и др. Капюшон защитного костюма должен полностью закрывать часть лица, волосы, то есть все, что не покрывает респиратор. Лицо человека, имеющего контакт с инфицированным, не должно соприкасаться с воздухом. Носить респиратор, когда хотя бы часть лица открыта, не имеет смысла.