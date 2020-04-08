Министр труда Финляндии Туула Хаатайнен сообщила об этом шаге на пресс-конференции в Хельсинки.

Недавно мы сообщали о стратегическом запасе Финляндии, который был распакован впервые со времен Второй мировой войны. Писали и о скандале вокруг медицинских средств защиты, поступивших в эту страну из Китая и не прошедших строгих требований органов здравоохранения Суоми. Только что стало известно, что руководитель Центра стратегического значения Тони Лоунема подал в отставку.

Но поводом ухода Т.Лоунема со своего поста стали не просто оказавшиеся непригодными средства, стоившие стране много миллионов евро.

Суть скандала в том, что за сделкой стояли люди с криминальным прошлым, что для Финляндии стало как гром среди ясного неба.

Как оказалось, один из финских предпринимателей является фигурантом реестра должников, а вторая участница сделки, тоже гражданка Финляндии, и вовсе была судима за финансовые преступления.

В странах, где налоговая система работает как часы, все, что связано с нарушениями финансовой или налоговой дисциплины, рассматривается как тяжелое преступление. И Финляндия - в ряду таких - не исключение.

Несомненно, что этот скандал, разразившийся на фоне пандемии, приобрел очень громкий резонанс в финском обществе. Многие потребовали отставки министра труда Т.Хаатайнен. Однако она заявила, что ничего не знала об этой сделке, и потому остается на своем посту.

Точку в деле поставила премьер-министр Санна Марин, которая резко высказалась на острую тему, подчеркнув, что Т.Лоунема в результате раскрытия аферы, в которую была втянута государственная, стратегически важная структура, утратил ее доверие.

На освободившееся место руководителя Центра стратегического снабжения сразу же был назначен другой