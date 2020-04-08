Коронавирус исполнил пожелание Греты Тунберг

Пандемия коронавируса и, как следствие, снижение количества авиарейсов в марте привели к тому, что объем вредных выбросов от самолетов сократился на 28 миллионов тонн, или на 31 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такую статистику приводит издание Financial Times.

Эффект сравним с исчезновением с дорог шести миллионов автомобилей, на которые ситуация также повлияла. Например, в Европе снижение выбросов от них и мотоциклов достигло 88 процентов с начала вспышки заболевания.

В 2019 году главным противником авиаперелетов стала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она настаивала на снижении числа рейсов из-за вредных выбросов, и сама отказывалась от полетов, предпочитая железнодорожный и водный транспорт. Таким образом, сложившаяся в мире ситуация выглядит как исполнение ее пожеланий.