Во время очередного рейда против нарушителей карантинного режима в Сабирабадском районе сотрудники полиции задержали директора школы села Гасымбейли, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, Сахиб Аскеров был задержан во время нарушения правил карантина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ 2107». Он показал сотрудникам полиции поддельное удостоверение первого заместителя главреда газеты «Муган-Ширван», пытаясь таким образом уклониться от ответственности.

Во время профилактической беседы С.Аскеров признался, что не занимается журналистской деятельностью, и удостоверение подделано.

В отдел полиции был доставлен замредактора газеты «Суговушан» Эльчин Насибов, который изготовил поддельное удостоверение для Аскерова. В отношении обоих лиц был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках АР, предъявлен штраф в размере 200 манатов.

Министерство внутренних дел еще раз требует от граждан соблюдения требований особого карантинного режима, объявленного на территории страны в борьбе с коронавирусной пандемией. В противном случае в отношении лиц, нарушивших правила, будут приняты серьезные меры в порядке, предусмотренном законодательством.